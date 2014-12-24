Гендиректора сервиса такси Uber обвинили в нелегальной деятельности в Южной Корее

Прокуроры Южной Кореи предъявили обвинение основателю и гендиректору онлайн-сервиса по заказу такси Uber Трэвису Каланику за осуществление нелегальной деятельности в стране. Об этом сообщает агентство Lenta.ru со ссылкой на Yonhap.

Каланик обвиняется в нарушении закона о регулировании сервисов, работающих в области общественного транспорта. Согласно закону, запрещено использовать арендованные машины для развоза пассажиров. Также карается работа таксистов без лицензии. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы.

Помимо него обвинение также было предъявлено главе компании MK Korea – местного оператора по аренде автомобилей. Его имя не уточняется.

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Внимание властей Южной Кореи привлекли обращения местных таксистов, которые жаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Uber. Так, компания предлагает сервис UberX, который позволяет частникам на их собственных машинах подзаработать на извозе пользователей приложения. Водители UberX не получали лицензию, в то время как местные таксисты могут заплатить за необходимую документацию около 70 000 долларов.

Uber представляет собой мобильное приложение по вызову такси. Компания была основана в 2009 году и присутствует в 250 городах в 50 странах мира. Uber начал работать в Сеуле в августе 2013 года.

На прошлой неделе муниципальный совет Сеула выпустил постановление, которое гарантирует вознаграждение почти в 1000 долларов за донесение о нелегальных операциях Uber. Тогда сервис такси заявил, что продолжит работать в стране, несмотря на такой шаг со стороны властей.