Twitter позволил пользователям обойти ограничение в 140 символов

Сервис микроблогов Twitter запустил функцию, которая позволяет прокомментировать дополнительными 116 знаками пост, который пользователь ретвитнул и разместил у себя на странице. Об этом компания объявила в своем микроблоге, передает Lenta.ru.

Теперь при нажатии кнопки «Ретвитнуть» в веб-интерфейсе пользователю предлагается поле для вставки 116-символьного комментария. После написания текста следует нажать «Твитнуть», и сообщение со встроенным ретвитом появится в ленте пользователя. Таким образом, лимит в 140 знаков, который действует на все сообщения соцсети, может быть преодолен за счет цитируемого твита и комментария к нему.

Say more with revamped quote Tweet! Rolling out on iPhone and web, coming soon to Android. https://t.co/Bcl3E859nepic.twitter.com/fioAPPi0nW — Twitter (@twitter) April 6, 2015

В настоящий момент услуга доступна в веб-версии и приложении для iOS. Как заявляет компания, в ближайшем будущем опция станет доступна и для владельцев Android-устройств.

Ранее сервис позволял комментировать ретвит только после копирования и вставки ссылки цитируемого твита. Теперь же это возможно сделать за пару кликов. Более того, в старом функционале цитируемый твит и место для своих мыслей к нему было ограничено внутри 140-знакового пространства. Пользователи жаловались на эту нехватку символов для комментария ретвита, что напрочь убивало смысл всей функции.

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Как отмечает портал CNet, для компании это нововведение в первую очередь шаг к повышению взаимодействия пользователя с сервисом, что в конечном счете приведет и к увеличению рекламного дохода.