Власти Турции обещают разблокировать Twitter

По данным Анкары, социальная сеть уже выполнила запрос Турции, потребовавшей удалить фотографии турецкого прокурора, взятого на прошлой неделе в заложники боевиками. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Представитель властей Турции сказал агентству Рейтер, что блокировка Twitter будет снята уже в течение часа.

Ранее власти Турции блокировали доступ к YouTube и Twitter за размещение изображений взятого в заложники прокурора.

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Сотрудника стамбульской прокуратуры Мехмета Селима Кираза 31 марта прямо в зале суда взяли в заложники боевики группировки "Революционная народно-освободительная партия".

Турецкие силовики сумели освободить прокурора, однако он скончался от полученных ранений.