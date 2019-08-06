Луна оказалась уже заселенной живыми существами

Израиль совершенно случайно выпустил микроскопических животных на естественном спутнике Земли.

Вполне вероятно, что просто сейчас на Луне живут тысячи крошечных и почти неистребимых существ. Когда частный космический аппарат Beresheet из Израиля разбился о поверхность спутника, на его борту была коробка, наполненная тихоходками. Это микроскопические существа, которые способны выжить в экстремальных условиях космического вакуума.

Как пишет Newsweek, основатель Arch Mission Foundation Нова Спивак, который заплатил за размещение тихоходок на борту аппарата, уверен, что они выжили и поселились на Луне. Тихоходки были частью «лунной библиотеки», которую собрал фонд Спивака. Коробка была размером с DVD. В ней содержалось ДНК человека включительно с генетическим кодом самого бизнесмена, а также 30 миллионов страниц информации о знаниях человечества и тысячи обезвоженных тихоходок.

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Последние заслужили славу наиболее выносливого вида на Земле. Они микроскопические и могут выдержать температуру до 150 градусов по Цельсию. Они также способны пережить замораживание живьем. Известно, что одно существо пережило 30 лет в замороженном состоянии. Кроме того, тихоходки способны жить без воды до десяти лет.

Лунная библиотека Arch Mission Foundation была размещена на борту аппарата Beresheet, который должен был стать первым частным космическим судном Израиля на Луне. Запуск состоялся 22 февраля, а попытка посадки – 11 апреля. Но миссия провалилась, поскольку аппарат разбился.

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«В первые 24 часа мы были шокированы. Мы ожидали, что все пройдет успешно. Мы знали, что рискуем, но не думали, что риск столь значителен», - сказал Спивак.

Но, по его словам, после анализа траектории аппарата и состава лунной библиотеки, в фонде убеждены, что груз пережил удар.

«По иронии, наш груз, вероятно, единственное, что уцелело в этой миссии», - сказал Спивак.