Археологи нашли следы неизвестной цивилизации, которая существовала 6,5 тысяч лет назад

Найденная керамика указывает на одновременное существование нескольких различных культур на американских континентах тысячи лет назад

В Эквадоре исследователи нашли фрагменты кувшинов, которым около 6,5 тысяч лет. Они принадлежали неизвестной до сих пор культуре, которая существовала рядом со старейшей цивилизацией в Северной и Южной Америках. Международная команда археологов утверждает, что находка дает новый взгляд на происхождение технологии гончарства в регионе.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что куски древней керамики были обнаружены во время раскопок, которые начались в 2015 году в местности под названием Реал Альто на Тихоокеанском побережье. Более 40 фрагментов были найдены на глубине 70-100 сантиметров.

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Радиоуглеродный анализ показал, что их изготовили в период между 4640 и 4460 годом до нашей эры. Ученые говорят, что это интригует. Потому что на начальных стадиях тогда же существовала культура Вальдивия. И это старейшая из известных культур на Американских континентах. Керамика Вальдивии считается старейшим образцом гончарства в Западном Полушарии, согласно данным Национального музея американских индейцев.

Новые находки подобны тем, которые были обнаружены в Реал Альто в 1970-1980-х годах. Однако, несмотря на некоторые сходства с керамикой Вальдивии, они также содержат невиданные доселе отличия. Они указывают на принадлежность к другой цивилизации, которая освоила гончарное дело и существовала примерно в то же время.

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«Массовое распространение гончарства было технологическим прорывом, связанным со многими аспектами человеческой жизни и уровнем экономического развития в разных частях планеты. Керамическая посуда различных культур, которая появилась в одно и то же время, подтверждает, что наши предки эволюционировали в условиях культурного многообразия. Интересно, что несмотря на разные векторы человеческого развития, в технологическом смысле мы все двигались в одном и том же направлении», - сказал глава экспедиции Александр Попов.