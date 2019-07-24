На Луне может быть намного больше воды, чем считалось ранее – ученые

Выводы основаны на анализе 12 тысяч лунных кратеров.

Группа ученых из Калифорнийского университета сообщила, что на поверхности спутника Земли может оказаться намного больше ледяной воды, чем считалось ранее.

Об этом сообщает издание Phys.org, передает Naked Science.

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Исследователи изучили 12 тысяч кратеров на Луне, используя данные, собранные станцией Lunar Reconnaissance Orbiter, с 2009 года находящейся на орбите спутника Земли. Затем ученые сравнили лунные затененные кратеры с аналогичными областями, защищенными от Солнца, на поверхности Меркурия. Для этого им пришлось проанализировать данные о двух тысячах кратерах Меркурия с автоматической межпланетной станции Messenger, которая провела четыре года на орбите этой планеты.

В итоге, по словам специалистов, они обнаружили «похожую тенденцию» в кратерах около южного полюса Луны и пришли к выводу, что на их дне также может быть много льда. Всего около 100 миллионов тонн, что в два раза превышает данные предыдущих исследований.

Как сообщал УНИАН, под самым большим кратером Луны нашли огромное количество неизвестного вещества. Ученые предполагают, что это залежи металла от древнего астероида, который врезался в Луну.