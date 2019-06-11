Ученые обнаружили аномальное вещество под самым большим кратером Луны

Вероятно, аномалия представляет собой залежи металла от астероида.

Под самым большим кратером Луны нашли огромное количество неизвестного вещества. Ученые предполагают, что это залежи металла от древнего астероида, который врезался в Луну. Читайте такжеВ NASA придумали, как спасти застрявший в почве Марса зонд InSight

Почти год назад ученые заявили, что на Луне точно есть вода, и она хранится в ледниках на полюсах спутника. Открытие доказало, что планы по колонизации Луны и использовании залежей воды на ней для ракетного топлива - реальны.

Как пишет Phys.org, ученые из Университета Бейлор в Техасе обнаружили, что под кратером, шириной в 2000 км, находится огромное количество плотного вещества. Вероятно, аномалия представляет собой залежи металла от астероида, который давно врезался в Луну и остался прямо под кратером.

С помощью компьютерной симуляции специалисты подсчитали, что сталь и никель, которые формировали ядро астероида, рассеялись в верхнем слое мантии Луны, и сейчас представляют собой огромный кусок металла, «в пять раз больше, чем остров Гавайи».

Другая теория ученых по поводу найденного аномального вещества гласит, что под кратером находятся плотные оксиды, которые затвердевали в течение миллиардов лет, с тех пор как поверхность Луны еще была расплавленной.

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы нашли потерянный модуль "Аполлона 10" в космосе.