В Польше провалилась операция по поиску Янтарной комнаты

Работники леса в четверг спилили 50-летнее дерево, которое росло на месте входа в туннель, где могла находиться Янтарная комната.

Заброшенный вход в подземное хранилище в Польше был безуспешно исследован сотрудниками Музея Второй мировой войны в поисках Янтарной комнаты.

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Поиски велись на территории бывшего штаба нацистской армии. Янтарную комнату, которую Пруссия подарила Петру I, вывезли солдаты Третьего Рейха при оккупации Царского Села, пишет Dzieje.pl.

Вход в подземный лаз обнаружили только благодаря мощному георадару. После вскрытия люка, предполагаемое хранилище оказалось обычным колодцем. По заявлениям исследователей поиски сокровищ продолжаются.

Работники леса в четверг спилили 50-летнее дерево, которое росло на месте входа в туннель, после чего начался процесс открытия входа.

Янтарная комната - знаменитый шедевр искусства, которая бесследно исчезла во время Второй мировой войны и не найдена до сих пор. Комната была создана немецкими и датскими мастерами для прусского короля Фридриха I, а впоследствии подарена Петру I.

В последние годы поиски Янтарной комнаты активизировались, а исследователи говорили о ее выявления в разных местах, в частности в Германии и Польше. Однако, впоследствии эта информация не подтверждалась.