Кто и когда зашел на YouTube - теперь всё будет на контроле

Видеохостинг YouTube представил новый сервис, при помощи которого можно узнать кто, когда и из какого региона просматривал выложенные на нем видеоролики, сообщает The New York Times.

Программа YouTube Insight предоставляет сведения о количестве просмотров по дням, а также о том, в каких штатах США, либо странах мира, проживают пользователи, посмотревшие ролик. Для более наглядного отображения популярности клипов программа может строить графики и диаграммы. До сих пор владельцы видеороликов на YouTube имели лишь общую информацию о количестве просмотров.

Также при помощи YouTube Insight можно узнать, как посетитель нашел клип: было это сделано через поиск на сайте или через ссылку со сторонних ресурсов.

YouTube Insight заинтересует, в первую очередь, рекламодателей и профессиональных издателей. Он позволит узнать, например, что пик просмотров такого-то ролика приходится на зимние пятничные вечера. Также станет возможно выяснить, в каком регионе какая тема вызывает наибольший интерес. Все это поможет с большей вероятностью определять эффективность ролика.

Лента.ру