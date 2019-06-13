У Зеленского хотят за 5 лет перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн

Перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции, отметил советник президента.

К 2024 году в Украине планируют перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн.

Об этом советник президента Михаил Федоров заявил во время первого экспертного обсуждения концепции «Государство в смартфоне», которое состоялось 12 июня в Администрации президента, сообщили в пресс-службе главы государства.

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В обсуждении приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ІТ.

По словам Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

«Наш план очень амбициозный. Например, к 2024 году мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ІТ -бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне», - отметил Федоров.

К обсуждению также присоединился глава государства.

«Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны сообща готовить инициативы, законопроекты и предпринимать шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично «буду обращаться» к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах», - подчеркнул Зеленский.

Во время встречи представители Коалиции предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведения порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции «Государство в смартфоне» с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с новой концепцией «Государство в смартфоне», до конца 2019 года украинцам должны быть доступны более 200 приоритетных электронных услуг.

По данным Госагентства по вопросам электронного правительства, сегодня украинцам доступны такие средства электронной идентификации, как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта, но уровень их использования является очень низким из-за сложных зарегулированных процедур, отсутствия доступной информации и широкой сети предоставления этих сервисов.