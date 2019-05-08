"Государство в смартфоне": Зеленский назвал свою цель

Команда будет добиваться того, чтобы украинцы как можно меньше контактировали с чиновниками, сообщил новоизбранный президент.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и сказал, что цель его команды - "государство в смартфоне".

Встреча состоялась в среду, 8 мая, в Киеве, сообщили Главреду в пресс-службе Зеленского.

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По ее данным, триумфатор выборов 2019 и глава канадского МИДа, в частности, поговорили о борьбе с коррупцией.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сказал новоизбранный украинский лидер.

Зеленский объяснил, что для этого его команда будет делать так, чтобы украинцы как можно меньше контактировали с чиновниками. "Наша цель - это государство в смартфоне", - объяснил победитель избирательной гонки.