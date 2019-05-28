Раннее программирование должно стать обязательной составляющей учебной программы по информатике в школах - эксперт

Цифровая грамотность, знание основ программирования и навыки работы с ИКТ являются ключевыми компетенциями, необходимыми для будущего успешного трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда каждого ребенка, независимо от выбранной профессии. Внедрение раннего программирования в школах как обязательного предмета позволяет вырастить не только программистов или узкоспециализированных профессионалов в области информационно-компьютерных технологий, но и сформировать качественно новое поколение всесторонне развитых, прогрессивных специалистов каждой сферы деятельности.

Такое мнение высказал президент группы компаний EVEREST Юрий Чубатюк в ходе круглого стола, посвященного теме раннего программирования в образовании, который состоялся в Институте Горшенина.

«Мы сегодня говорим не о том, что детям нужно что-то навязывать, аргументируя это глобальной пользой. Мы говорим о предмете, в который дети, по сути, уже и так фактически вовлечены с ранних лет благодаря тому, что живут в мире инноваций и современных гаджетов. Они к этому готовы. Им лишь нужно создать условия, в которых они смогут усиливать свои знания и навыки системно, в рамках обучения в школе, так как это делают многие страны мира», - сказал Юрий Чубатюк.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день раннее программирование уже ввели в свои учебные программы 15 стран ЕС, и еще 7 находятся на этапе интеграции. Также данный предмет является обязательным для изучения, начиная с начальных классов, в школах США, Канады, Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Индии и Израиля.

Вводить раннее программирование в украинских школах эксперт предлагает вместо существующего предмета «Информатика», так как его содержание не соответствует ни современным тенденциям и требованиям рынка труда, ни интересам и нуждам самих детей, ни пожеланиям родителей.

В свою очередь, советница министра образования и науки Украины Иванна Коберник считает, что внедрение раннего программирования в школах невозможно без надлежащей подготовки учителей, улучшения инфраструктуры и разработки соответствующих программ и обучающих материалов.

"Когда мы говорим о внедрении любых курсов или программ в школе, мы должны говорить о реальных возможностях. В случае с ранним программированием - это наличие компьютеров и доступ всех школ к сети интернет. В реальности в 400 школах Украины вообще нет компьютеров, которые использовались бы в учебном процессе, а в половине украинских школ скорость Интернет-подключения - меньше 10Mбит/c, что не позволяет эффективно пользоваться образовательным контентом", - сказала Иванна Коберник.

При этом она добавила, что в образовательных кругах не один год обсуждают реформирование преподавания информатики: "Есть две точки зрения: раннее программирование необходимо и это требование времени, а вторая точка зрения – что, якобы не всем детям дано программировать, и это может породить дополнительные комплексы, однако, всем нужно научиться пользоваться компьютерными технологиями, это так называемый юзерский подход. Тех, кто считает программирование важной составляющей школьной программы, больше, но важно, чтобы за этим последовала разработка современных обучающих материалов. И в этом вопросе было бы полезно цивилизованное сотрудничество государства и инновационного бизнеса".