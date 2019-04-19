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В Египте обнаружили гробницу «завхоза» фараона (видео)

14:25, 19 апреля 2019
Наука и IT
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Исследователи раскопали две гигантские древние гробницы, относящиеся ко временам 18 династии фараонов. То есть сооружениям уже три с половиной тысячи лет.  Расположены они рядом, одну из них археологи называют крупнейшей в регионе.

Площадь гробницы 550 квадратных метров, к тому же помещение имеет 18 выходов. Внутри хорошо сохранились настенные рисунки и надписи. В гробнице также нашли глиняную посуду и статуи. Сохранились погребальные артефакты, саркофаги.

Как сообщал УНИАН, ранее в Египте нашли корабль, о котором писал Геродот.

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Теги: #Египет#археологи