В Египте нашли корабль, о котором писал Геродот

Археологи отмечают на удивление хорошую сохранность корабля, который пролежал под водой около 2500 лет.

В египетском Ниле обнаружен корабль возрастом около 2500 лет, описанный древнегреческим «отцом истории» Геродотом. Факт существования корабля такой необычной конструкции обсуждался уже не первый век.

Об этом сообщает ресурс popmech.ru.

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Во фрагменте 2.96 «Историй», опубликованных около 450 г. до н.э., Геродот описал тип грузового судна Нила, называемого барисом.

Согласно рисункам самого историка, это судно состояло словно из кирпичной кладки, выложенной папирусом, при этом рулевая ось проходила через отверстие в киле. Сведения о подобной системе рулевого управления в эпоху фараонов поступали и из других источников, однако никаких доказательств у ученых не было.

Находка, получившая название «Корабль 17», вышла из ныне затонувшего портового города Тонис-Гераклион близ дельты Нила, датируемого периодом 644−332 гг. до н.э. Исследователям уже удалось обнаружить здесь более 70 свидетельств кораблекрушений и отыскать бесчисленные артефакты, которые проливают свет на историю древнего торгового центра и его культуру.

Археологи отмечают на удивление хорошую сохранность корабля, который пролежал под водой около 2500 лет. На данный момент им удалось исследовать примерно 70% корпуса. Археолог Дамиан Робинсон из Оксфордского центра морской археологии отмечает, что лишь теперь ученые наконец убедились в правоте Геродота.

Учитывая многочисленные сходства и уникальную рулевую систему, исследователи полагают, что «Корабль 17» настолько близок к описанному в книге, что вполне мог быть построен на той же верфи, что и восхитившее Геродота судно.