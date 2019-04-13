Стало известно, сколько Facebook потратил на охрану Цукерберга в 2018 году

Согласно материалам компании, расходы на охрану Цукерберга в прошлом году значительно увеличились.

Социальная сеть Facebook в 2018 году потратила более $20 млн на обеспечение безопасности своего основателя Марка Цукерберга.

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В 2016 году на эти цели было потрачено в четыре раза меньше, сообщает kommersant со ссылкой на CNBC. Телеканал ссылается на финансовую отчетность соцсети, направленную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно материалам компании, на обеспечение безопасности Цукерберга в 2016 году было потрачено $5,1 млн, в 2017 году - $9,1 млн, в 2018 году - уже $22,6 млн. Предоставляемые средства идут на охрану основателя Facebook в его «резиденциях и личных поездках». Часть денег также идет на «расходы, связанными с личным использованием частных самолетов», - в частности, в прошлом году на эти цели ушло $908 тыс.

Чистая прибыль Facebook Inc., владеющей крупнейшей в мире соцсетью, за четвертый квартал 2018 года составила $6,8 млрд. По итогам прошлого года прибыль компании достигла $22,1 млрд. Это на 39% больше, чем годом ранее. Столь высокие показатели во многом объясняются ростом количества пользователей соцсети и увеличением рекламных поступлений: по состоянию на декабрь 2018 года число ежедневных активных пользователей соцсети составило 1,52 млрд.