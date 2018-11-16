Цукерберг запретил сотрудникам Facebook пользоваться iPhone
02:24, 16 ноября 2018Наука и IT
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К этому привела критика соцсети главой Apple Тимом Куком.
Марк Цукерберг / REUTERS
Основатель Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться смартфонами на базе Apple после конфликта с руководителем компании.
Об этом сообщает Mashable со ссылкой на данные The NYT.
Отмечается, что к этому привела критика соцсети главой Apple Тимом Куком.
Генеральный директор Apple неоднократно критически высказывался в адрес Facebook.
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В октябре на международной конференции он обвинил социальную сеть в "слежке" за своими пользователями ради прибыли.
По данным издания, это вывело Цукерберга из себя и в качестве ответной меры он запретил сотрудникам компании использовать продукцию Apple, в том числе айфоны.
В Facebook пока не комментируют информацию о запрете.
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