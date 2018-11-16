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Цукерберг запретил сотрудникам Facebook пользоваться iPhone

02:24, 16 ноября 2018
Наука и IT
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Марк Цукерберг / REUTERS

Об этом сообщает Mashable со ссылкой на данные The NYT.

Отмечается, что к этому привела критика соцсети главой Apple Тимом Куком.

Генеральный директор Apple неоднократно критически высказывался в адрес Facebook.

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В октябре на международной конференции он обвинил социальную сеть в "слежке" за своими пользователями ради прибыли.

По данным издания, это вывело Цукерберга из себя и в качестве ответной меры он запретил сотрудникам компании использовать продукцию Apple, в том числе айфоны.

В Facebook пока не комментируют информацию о запрете.

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Теги: #iPhone#Цукерберг