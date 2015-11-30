Британский фальсификатор назвал себя автором картины, которую приписывают да Винчи

Признание опубликовано в книге художника «История фальсификатора». Как утверждает Гринхальг, отбывший тюремный срок за подделку картин, он написал «Портрет юной невесты» в 1978 году, используя краски на основе естественным образом состаренных пигментов.

Художник пишет, что прообразом для портрета стала кассирша по имени Салли из супермаркета Co-Op в английском городе Болтон, передает Медуза.

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Некоторые эксперты, включая ученого из Оксфорда Мартина Кемпа и основателя фирмы по оцифровке картин Lumiere Technology, уверены, что работа принадлежит кисти да Винчи. Картина выставлялась в музеях, в том числе в итальянских галереях (англ. яз.).

Впервые картина «Портрет юной невесты», авторство которой приписывают Леонардо да Винчи, получила известность в 1998 году, когда ее продали с аукциона за более чем 20 тысяч долларов. Первоначально было указано, что автором картины является неизвестный немецкий художник, живший в XIX веке.

В 2010 году было опубликовано исследование профессора Оксфордского университета Мартина Кемпа, в котором говорилось, что автором картины со значительной долей вероятности является Леонардо да Винчи. Предположительно, она была иллюстрацией для книги. По мнению Кемпа, на рисунке изображена внебрачная дочь миланского правителя Лодовико Моро Бьянка Сфорца.

Одним из доводов против исследования Кемпа является тот факт, что картина написана на пергаменте, тогда как да Винчи этот материал не использовал. Также достоверно неизвестна история владения картиной.

Шон Гринхальг в 2007 году был приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы за подделку произведений искусства, в том числе скульптур Поля Гогена. В 2010 году в музее Виктории и Альберта в Лондоне прошла выставка подделок Гринхальга.