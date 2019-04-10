Facebook расширил функции страниц "умерших пользователей"

Теперь "увековечить" страницу смогут только близкие умершего.

Facebook позволил "завещать" свою страницу друзьям или родным в случае смерти. Однако новая функция вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

В новом обновлении Facebook учел жалобы пользователей и усовершенствовал эту функцию технологией искусственного интеллекта, сообщается в блоге компании.

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Так, функция позволяла предоставить друзьям возможность после смерти пользователя превратить страницу в памятную, где все могли бы делится воспоминаниями об умершем. Либо же можно настроить страницу так, что она будет полностью удалена после кончины пользователя.

Теперь "увековечить" страницу смогут только близкие умершего.

"Мы слышали от людей, что увековечение профиля может показаться большим шагом, который не все сразу готовы принять. Вот почему так важно, чтобы те, кто ближе всего к умершему человеку, могли решить, когда сделать этот шаг. Теперь мы разрешаем только друзьям и членам семьи просить, чтобы учетная запись была увековечена", - говорится в сообщении.

Если учетная запись еще не была "увековечена", соцсеть использует ИИ, чтобы помочь ей не мигать там, где это может вызвать негативные эмоции. Например, не напоминать о дне рождения.

Как сообщал УНИАН, Facebook ограничит таргетирование рекламы из-за обвинений в дискриминации.