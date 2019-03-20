Facebook ограничит таргетирование рекламы из-за обвинений в дискриминации

Теперь рекламодатели не будут иметь права ограничивать показ объявлений по возрасту, полу или почтовому индексу.

Американская корпорация Facebook объявила об изменении правил управления рекламой в отношении показа объявлений жилья, работы или ипотечного кредитования.

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Теперь рекламодатели не будут иметь права ограничивать показ объявлений по возрасту, полу или почтовому индексу, передает kommersant. Изменения вступят в силу до конца 2019 года.

В марте прошлого года на Facebook подали в суд американский Национальный альянс за справедливое жилье (NFHA), а также Американский союз гражданских свобод (ACLU), утверждая, что компания проповедует политику дискриминации. По результатам судебного процесса Facebook обязалась изменить правила таргетирования рекламы, а также уплатила $5 млн участникам коллективного иска.

В августе 2018 года Facebook уже удаляла 5 тыс. рекламных опций (включая этнический таргетинг) для защиты от дискриминации.