Президент Мексики на фоне древнего города майя потребовал извинений за преступления 500-летней давности (видео)

Президент Мексики попросил адресовать извинения коренному населению страны - «за нарушения того, что сейчас известно как права человека».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил королю Испании Фелипе VI и Папе Римскому Франциску письмо с призывом извиниться за преступления, совершенные испанцами при завоевании Мексики и во время колониального периода.

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Об этом Лопес Обрадор рассказал в видео, снятом на фоне руин Комалькалько - древнего города цивилизации майя, пишет Realist.

«Совершались массовые убийства и притеснения. Так называемое завоевание велось с мечом и крестом. Они построили свои церкви на вершине местных храмов», - цитирует Лопеса Обрадора The Guardian.

Президент Мексики попросил адресовать извинения коренному населению страны - «за нарушения того, что сейчас известно как права человека».

Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 марта 2019 г.

Как сообщает El Pais, испанское правительство выразило «глубокое сожаление» по поводу письма Лопеса Обрадора и заявило, что прибытие испанцев на территорию Мексики 500 лет назад нельзя оценивать по современным нормам. Как отреагировал на призыв президента Мексики Папа Римский, пока неизвестно.

Испанцы во главе с Эрнаном Кортесом завоевали территорию современной Мексики в ходе войны 1519−1521 годов. Она завершилась падением Теночтитлана - столицы империи ацтеков. В 2015 году в Боливии Папа Римский Франциск извинился за преступления католической церкви при колонизации Северной и Южной Америки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мексике нашли ритуальную пещеру с тысячелетними артефактами майя.