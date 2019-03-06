В Мексике нашли ритуальную пещеру с тысячелетними артефактами майя (видео)

Находка представляет собой целую сеть пещер, названных Балмаку - в переводе это означает Бог Ягуар.

В Мексике группа археологов из Института Антропологии и истории обнаружила пещеру, в которой были найдены свыше 155 артефактов. Они оставались нетронутыми более тысячи лет.

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Об этом пишет National Geographic. Находка представляет собой целую сеть пещер, названных Балмаку - в переводе это означает Бог Ягуар. Они были обнаружены на севере полуострова Юкатан, где также располагаются руины священного города народа майя Чичен-Ица.

Археологи выяснили, что первыми обнаружили пещеру в 1966 году крестьяне, принадлежащие к местной общине. Однако прибывший на место археолог велел запечатать вход, и о пещере забыли еще на более чем 50 лет.

"Баламку позволит переписать историю Чичен-Ица в Юкатане. Сотни археологических артефактов... исключительно хорошо сохранились", - отметил один из исследователей Гильермо де Анда.

Ученые надеются, что найденные артефакты помогут установить детали возникновения и падения так называемого "Города колдунов воды".

Как сообщал УНИАН, ранее археологи обнаружили старейшую в истории машинку для нанесения татуировок.