Instagram возобновил работу после масштабного сбоя
09:08, 14 марта 2019Наука и IT
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Неполадки в работе соцсети наблюдались со вчерашнего вечера.
Иллюстрация \ REUTERS
Сервис Instagram сообщил о восстановлении работы после сбоя в своем Twitter. «И-и-и... Мы вернулись», - написал сервис.
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Как сообщал УНИАН, вчера вечером вработе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой. Об этом массово сообщали пользователи со всего мира. По данным сервиса Downdetector, наибольшие проблемы наблюдаются в США и Западной Европе. В то же время украинцы также испытывают трудности во время пользования социальными сетями.
Anddddd... we're back. pic.twitter.com/5E8UdlcsPJ— Instagram (@instagram) 14 марта 2019 г.
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