Instagram возобновил работу после масштабного сбоя

Неполадки в работе соцсети наблюдались со вчерашнего вечера.

Сервис Instagram сообщил о восстановлении работы после сбоя в своем Twitter. «И-и-и... Мы вернулись», - написал сервис.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером вработе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой. Об этом массово сообщали пользователи со всего мира. По данным сервиса Downdetector, наибольшие проблемы наблюдаются в США и Западной Европе. В то же время украинцы также испытывают трудности во время пользования социальными сетями.