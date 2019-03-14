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Instagram возобновил работу после масштабного сбоя

09:08, 14 марта 2019
Наука и IT
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Иллюстрация  \ REUTERS

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером вработе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой. Об этом массово сообщали пользователи со всего мира. По данным сервиса Downdetector, наибольшие проблемы наблюдаются в США и Западной Европе. В то же время украинцы также испытывают трудности во время пользования социальными сетями. 

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Теги: #Инстаграм#глобальный сбой