На аватар Instagram-аккаунта Google установили вышивку пенсионерки из Кривого Рога

На то, чтобы сделать эмблему одного из самых популярных интернет-поисковиков у Людмилы Киселевой ушло около двух дней, а всего за сутки фото набрала в Instagram Google почти 70 тыс. лайков..

Представители Google установили на свой официальный аккаунт в Instagram фотографию работы украинской пенсионерки. Вышивка 65-летней жительницы Кривого Рога набрала почти 70 тыс. лайков.

Как пишет Новое время со ссылкой на AIN, креативный директор одного из маркетинговых агентств Святослав Кобзенко опубликовал вышивку в виде логотипа Google в прошлом году. Калифорнийская интернет-корпорация отобрала фото в рамках проекта #MySuperG и установила его на аватар своего официального Instagram-аккаунта.

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Сама вышивка принадлежит теще Кобзенко - 65-летней жительнице Кривого Рога Людмиле Киселевой, которая занимается рукоделием “французский узелок”.

Сообщается, что зять сам предложил мастерице вышить логотипы современных компаний, вроде Google, Adidas, Nike. На то, чтобы сделать эмблему одного из самых популярных интернет-поисковиков у Людмилы Киселевой ушло около двух дней, а всего за сутки фото набрала в Instagram Google почти 70 тыс. лайков.

“Любой человек размещает пост у себя в Instagram, прописывает хештег #MySuperG и вполне может попасть на глаза Google. Так и случилось с работой Людмилы Киселевой, которую я разместил в мае 2018 года”, - рассказал Святослав Кобзенко.

Ранее, Google установила на свой аватар еще одну украинскую работу - фотографию буквы G, выложенную из растений суккулентов основательницы бренда Roslynka Анны Пащенко.