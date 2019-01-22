Франция оштрафовала Google на $57 миллионов

Удерживаемая сумма, а также обнародование штрафа оправдываются, прежде всего, серьезностью обнаруженных недостатков, которые касаются основных принципов Генерального регламента о защите персональных данных.

Национальная комиссия по защите информации и свобод Франции (CNIL) оштрафовала компанию Google на 50 млн евро ($57 млн) за нарушение закона Евросоюза о защите данных.

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По данным комиссии, компания недостаточно информирует потребителей о том, как распоряжается личной информацией, передает kommersant.

«Удерживаемая сумма, а также обнародование штрафа оправдываются, прежде всего, серьезностью обнаруженных недостатков, которые касаются основных принципов Генерального регламента о защите персональных данных (GDPR) - прозрачность и информированность», - приводит Reuters выдержку из сообщения CNIL. В Google заявили, что в компании «согласны с требованиями GDPR».

Регламент 2016/679 «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных» вступил в силу в ЕС в мае 2018 года.