Ученые создали робопса, способного делать сальто (видео)
14:44, 01 марта 2019Наука и IT
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Он умеет бегать с разной скоростью, передвигаться боком, вращаться вокруг своей оси, а теперь еще и делать сальто.
Он много падал, но всегда поднимался / скриншот
В Массачусетском технологическом институте (MIT) создали четвероногого робота Mini Cheetah.
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Он умеет бегать с разной скоростью, передвигаться боком, вращаться вокруг своей оси, а теперь еще и делать сальто.
В MIT утверждают, что Mini Cheetah — первый четвероногий робот, которого удалось этому научить.
Стоит отметить, что сальто получилось у него далеко не с первого раза.
Двуногий робот Atlas от Boston Dynamics делал сальто еще в 2017 году.
Backflipping MIT Mini Cheetah pic.twitter.com/tN3QNdHdTS— HCI Research (@HCI_Research) February 28, 2019
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