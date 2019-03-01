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Ученые создали робопса, способного делать сальто (видео)

14:44, 01 марта 2019
Наука и IT
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Он много падал, но всегда поднимался / скриншот

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Он умеет бегать с разной скоростью, передвигаться боком, вращаться вокруг своей оси, а теперь еще и делать сальто.

В MIT утверждают, что Mini Cheetah — первый четвероногий робот, которого удалось этому научить.

Стоит отметить, что сальто получилось у него далеко не с первого раза.

Двуногий робот Atlas от Boston Dynamics делал сальто еще в 2017 году.

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Теги: #робот#робот делает сальто