Ученые создали робопса, способного делать сальто (видео)

Он умеет бегать с разной скоростью, передвигаться боком, вращаться вокруг своей оси, а теперь еще и делать сальто.

В Массачусетском технологическом институте (MIT) создали четвероногого робота Mini Cheetah.

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Он умеет бегать с разной скоростью, передвигаться боком, вращаться вокруг своей оси, а теперь еще и делать сальто.

В MIT утверждают, что Mini Cheetah — первый четвероногий робот, которого удалось этому научить.

Стоит отметить, что сальто получилось у него далеко не с первого раза.

Двуногий робот Atlas от Boston Dynamics делал сальто еще в 2017 году.