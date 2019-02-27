Утерянная космическая станция СССР «Космос-482» упадет на Землю в этом году

По мнению экспертов, станция переживет вхождение в атмосферу и доберется до земной поверхности.

Советская космическая станция «Космос-482» кружила вокруг Земли почти полвека. Ее запуск состоялся в марте 1972 года. После вывода на земную орбиту она должна была отправиться к Венере. Однако, этого так и не произошло из-за отказа двигателя.

Как пишет Newsweek, в момент отказа «Космос-482» распался на части, четыре из которых упали на фермерское поле в Новой Зеландии. Согласно данным New Zealand Herald, сферы из титанового сплава весили по 13,6 килограм. После них на поле остались большие дыры. Маркировка на сферах говорило, что они были изготовлены в СССР. В те времена МИД Новой Зеландии попытался вернуть обломки Москве, но та отрицала, что они принадлежат ей.

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Остальные станции «Космос-482» включительно с полезным грузом и двигателем до этого времени остаются на орбите Земли. Аппарат был сконструирован так, чтобы он мог выдержать высокое атмосферное давление Венеры. Поэтому эксперты допускают, что он сможет пережить прохождение через земную атмосферу.

В прошлом году в интервью для российских СМИ космонавт и историк Павел Шабин говорил, что «Космос-482» упадет на Землю в промежутке между 2023-м и 2025-м годами. И место его падения пока определить невозможно. Однако новые расчеты, опубликованные на сайте Space.com указывают на то, столкновение аппарата с Землей произойдет уже в этом году. Отмечается, что «Космос-482» движется с чрезвычайно высокой скоростью, делая один оборот вокруг планеты за 112 минут.

По словам Томаса Дормана, который следит по советской станцией, она «без проблем» пройдет через земную атмосферу. По его мнению, 40-50% аппарата сохранились до настоящего времени.

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«Интересно то, что апогей орбиты начал постепенно снижаться. По моим предположениям, вхождение в атмосферу начнется в конце этого года или в средине следующего», - сказал Дорман, добавив, что невозможно предсказать, как быстро это произойдет. Потому что никто наверняка не знает, какой будет солнечная активность в этом и следующем году.