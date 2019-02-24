NASA одобрило полет корабля Dragon к МКС

Это станет первым космическим испытательным полетом нового корабля компании SpaceX Илона Маска.

Американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 2 марта.

Это станет первым космическим испытательным полетом нового корабля компании SpaceX Илона Маска, передает "Радио Свобода".

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Принятое решение NASA открывает компании ЅрасеХ принципиально новые возможности для развития полетов американских астронавтов в космос после завершения в 2011 году программы пилотируемых полетов на «космических челноках» Shuttle.

Агентство NASA выделило компании SpaceX-2,6 миллиарда долларов США, а конкурирующей компании Boeing 4,2 миллиарда долларов для создания космической системы доставки астронавтов на МКС и обратно на Землю. В настоящее время все экипажи доставляют на МКС и обратно на Землю российскими кораблями «Союз»