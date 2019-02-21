Исследователи впервые проанализировали скорость работы хакеров

До сих пор никто не анализировал скорость, с которой работают хакеры. Crowdstrike проанализировала более 30 тыс. хакерских атак, зафиксированных в 2018 году.

Российские хакеры, поддерживаемые властями, работают в несколько раз быстрее, чем их коллеги из других враждебных Западу стран.

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Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Тimes, такие хакерские группы, как Fancy Bears, которые обвиняются в кибератаках на правительственные и оборонные инфраструктуры в Европе и Америке, тратят в среднем 18 минут и 49 секунд на то, чтобы распространить свои щупальца из первого зараженного ими компьютера какой-либо организации в другие компьютеры той же внутренней сети.

Северокорейским хакерам на это требуется в среднем два часа и 20 минут, а китайским - более четырех часов.

Исследователи американской компании Crowdstrike говорят, что были удивлены, обнаружив, что российские хакеры работают в среднем в восемь раз быстрее своих конкурентов из других стран. "Мы ожидали, что они окажутся на первом месте, учитывая, насколько эффективно они работают по сравнению с остальными злоумышленниками, но даже мы были удивлены тем, как быстро они способны полностью проникнуть в компьютерную систему, заполучив к ней доступ", - цитирует газета одного из основателей Crowdstrike Дмитрия Альперовича.

Хакеры обычно начинают кибератаки с попытки взломать один из компьютеров сети какой-либо организации. Для этого им обычно нужно, чтобы пользователь открыл в электронной почте приложение, содержащее вредоносный вирус, после чего они могут либо следить за остальными компьютерами организации, либо саботировать всю работу этой сети.

До сих пор никто не анализировал скорость, с которой работают хакеры. Crowdstrike проанализировала более 30 тыс. хакерских атак, зафиксированных в 2018 году.

Crowdstrike работает в 176 странах и заявляет, что вне зависимости от того, что говорят власти той или иной страны, кибершпионаж становится все более заметным. Компания утверждает, что большинство обнаруженных ей кибератак исходили из Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Южная Корея, Вьетнам, Индия и Пакистан также не дремлют, пишет Times.