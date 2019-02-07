В Аргентине ученые нашли скелет динозавра с шипами на спине

Эксперты предполагают, что шипы могли принимать участие в регуляции температуры тела животного и делали его более привлекательным для противоположного пола.

В аргентинской Патагонии был найден травоядный динозавр, который защищался от хищников рядом огромных шипов вдоль спины.

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Новый вид, который назвали Bajadasaurus pronuspinax, жил 140 млн лет назад, сообщает Новое время со ссылкой на CBS News. Окаменелости нашли в отложениях раннего мелового периода Бахада Колорада, расположенных в центральной части Аргентины. Сохранилась большая часть черепа ящера и несколько шейных костей, в том числе пятый шейный позвонок. У динозавра на шее были очень длинные загнутые вперед отростки.

"Мы считаем, что длинные и острые шипы - очень длинные и тонкие - на шее и спине у Bajadasaurus должны были отпугивать возможных хищников, - сказал Пабло Галлина, один из авторов открытия, сотрудник Университета Маймонида.

Ученый также отметил, что шипы могли представлять собой открытую костную структуру, или же быть покрыты кожей. Кроме того, они могли иметь кератиновую оболочку, подобную рогам многих млекопитающих. "Возможно, в случае удара или нападения других животных они легко ломались", - отметил Галлина.

Эксперты также предполагают, что шипы могли принимать участие в регуляции температуры тела животного и делали его более привлекательным для противоположного пола.

"Исследования показывают, что это животное проводило большую часть своего времени, питаясь наземными растениями, в то время как его глаза, близкие к вершине его черепа, позволяли ему следить за тем, что происходило вокруг него", - добавляют исследователи.