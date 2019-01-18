Кольца Сатурна оказались моложе динозавров

Как оказалось, они сформировались через миллионы лет после вымирания гигантских рептилий на Земле.

Ученые выяснили, что знаменитые кольца Сатурна гораздо моложе, чем считалось до этого. Они появились вокруг планеты приблизительно 10 миллионов лет назад.

Таким образом, даже сам Сатурн старше своей самой известной особенности. Ведь планете 4,2 миллиарда лет, пишет Newsweek. Получается, что кольца только сформировались вокруг Сатурна, а тем временем на Земле уже успели появиться и вымереть динозавры, которые окончательно исчезли около 65 миллионов лет назад.

Как вообще у Сатурна появились эти кольца, остается загадкой. Они почти полностью состоят из водяного льда и небольшого количества каменистых пород. Ученые считают, что они начали формироваться менее чем 100 миллионов лет назад, когда астероиды, кометы и небольшие спутники начали вращаться вокруг планеты под действием ее гравитации. Впоследствии эти объекты столкнулись друг с другом, разлетевшись на мелкие частицы.

Новое исследование показало, что кольца Сатурна – временная черта планеты.Через 300 миллионов лет они окончательно исчезнут. Ведь их масса сокращается с максимальной скоростью, а лед в их составе падает на планету под действием гравитации. Команда исследователей из итальянского Римского университета Сапиенцца во главе с Лучяно Ийессом использовали данные NASA, собранные зондом Cassini, чтобы оценить гравитационное поле между Сатурном и кольцами. Собственно, они обратили внимание на данные «большого финала» аппарата, когда он прошел мимо колец и начал вхождение в атмосферу планеты, постепенно сгорая.

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«Взаимосвязь между массой колец и их возрастом довольно большая», - сказал итальянский ученый.

Он пояснил, что существует поток загрязняющих частиц вокруг Сатурна, которые оседают на кольцах со стабильным темпом. Оценив массу, ученые смогли подсчитать количество осевших частиц и количество лет, за которые кольца могли их накопить. Получилось, что главной особенности Сатурна всего лишь 10-100 миллионов лет.