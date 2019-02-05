The Atlantic: Facebook создал новый тип бессмертной зомби-дружбы

Социальная сеть за годы своего существования в корне изменила то, как люди поддерживают связь.

В мире Гарри Поттера даже тот, кто вот-вот умрет, может получить вечную жизнь, если выпьет кровь единорога. Но такое выживание имеет кошмарную цену.

«Это будет полужизнь, проклятая жизнь с того момента, как губы впервые прикоснутся к крови», - предостерег Поттера кентавр Фиренц.

Facebook – это кровь единорога, к которой прикоснулись метафорические уста отношений между миллиардами людей, пишет The Atlantic. В последнее время социальная сеть пытается поглотить каждое измерение существования, к которому ее загребущие руки долгое время не могли дотянуться: торговля, свидания и тому подобное. Но ее ключевая роль остается неизменной. Facebook остается цифровой картотекой всех, кого вы знаете, и всего, что эти люди размещали на своих страницах. Ваших так называемых «друзей».

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Некоторые из них действительно друзья, конечно же. А некоторые – это участники детских спортивных команд, к которым вы принадлежали много лет назад, забытые одноклассники или дальние родственники, с которыми вы никогда не виделись, но нашли друг друга в интернете. И это те отношения, которые больше всего страдают от «проклятия крови единорога». Они живут полужизнью дольше, чем определено естественными процессами, стоя за мгновение до небытия в паутине лайков, приглашений в многоуровневые маркетинговые группы и ленты новостей с фотографиями чужих детей, до которых на самом деле нет дела. Facebook сам разработал кучу способов напоминать о слабых контактах. Он предлагает добавить в друзья людей, отобранных по определенному алгоритму, и показывает видео о «годовщине дружбы», то есть дня, когда два пользователи «подтвердили» друг друга.

Социальной сети вчера исполнилось 15 лет. И среди целой горы эффектов, которые она оказала на человеческую социальную жизнь, один имеет наибольший вес. Facebook - это место, где «дружба» буквально никогда не умирает. Сайт создал целую новую категорию отношений, которая никогда не существовала и не могла существовать в человеческой истории. Это так называемая «рудиментарная дружба». Это те отношения, из которых вы выросли, которые при нормальных условиях просто исчезли бы из вашей жизни. Но благодаря Facebook они все еще напоминают о себе.

Доступ к этой разветвленной сети людей, с которыми когда-то довелось познакомиться, может быть приятным. Ведь это может стать уникальным каталогом воспоминаний. А может быть и надоедливым, если эти воспоминания будут испорчены неприятными сообщениями старых знакомых. Сайт может быть и полезным, если необходимо провести опрос среди большого количества людей и быстро. Но во всяком случае все это очень необычно.

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Вполне справедливо можно заметить, что старшие страницы на Facebook больше «заражены» рудиментарной дружбой, чем более поздние. Ведь у их пользователей было больше времени на добавление контактов. Однако, и те, кто зарегистрировался относительно недавно, могут тоже почувствовать феномен. За 15 лет существования Facebook настолько закрепился в социальной жизни, что люди и не дружат на самом деле с тысячами тех, кого добавили в категорию друзей на сайте. Ученые утверждают, что они бы не смогли это сделать, даже если бы попытались, из-за физиологических ограничений.

Антрополог Робин Данбар из Оксфордского университета стал одним из крупнейших адвокатов теории о существовании таких естественных границ. Он считает, что человек может поддерживать дружбу максимум со 150 другими людьми. Собственно, этот барьер известен как «число Данбара». Существуют разные такие числа для разных уровней близости, которые также можно назвать кругами общения. Ближайший из них ограничивается лишь 5 контактами. Это наиболее близкие и открытые отношения. Далее идет круг с 15 хороших друзей и полсотней «в принципе дружественных» людей. Максимальное же число контактов – 500. Ученые утверждают, что человеческий мозг просто не способен помнить о большем количестве. В общем, 1500 – это абсолютный предел способности людей связывать имена с лицами.

Тем временем, данные PeW за 2014 год (и это пока самые свежие данные) указывают на то, что в среднем пользователи Facebook имеют 338 подтвержденных друзей. Половина пользователей имеют более 200 контактов. При этом у младшего поколения показатель обычно выше, чем у старшего. Но найти страницу на Facebook, у которой было бы более 2 тысяч друзей, совсем нетрудно. Много людей в социальной сети выходят далеко за пределы числа Данбара.

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Некоторые наблюдатели годами выражали обеспокоенность, что крупные сети контактов на Facebook приведут к тому, что люди будут слишком тонко распылять свои когнитивные ресурсы, раздавая свои «лайки» случайным знакомым вместо того, чтобы уделить больше внимания ближайшим отношениям. Пока нельзя сказать наверняка, воплощается ли такой сценарий. Facebook очень неохотно делится данными. Но не исключено, что люди в большинстве своем игнорируют известия от самых слабых своих контактов, сосредотачиваясь лишь на избранных. Однако, по мнению профессора взаимодействия людей и машин Роберта Краута, пользователи все равно очень непропорционально поддерживают связь даже со своими ближайшими контактами.