Файлообменник RapidShare прекращает работу

До конца марта все учетные записи пользователей и все данные будут удалены, говорится в сообщении на главной странице файлообменника, передает Би-би-си.

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Сервис RapidShare был основан в Швейцарии в 2002 году. На пике популярности файлообменником пользовались сотни миллионов пользователей по всему миру.

Несколько лет назад сервис начал испытывать трудности в связи с многочисленными исками правообладателей по поводу нелегально размещенного пользователями контента.

В 2013 году было принято решение уволить 75% сотрудников, а посещаемость сайта в последние годы упала до 10 млн уникальных пользователей в месяц.