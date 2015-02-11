Файлообменник RapidShare прекращает работу
12:27, 11 февраля 2015Наука и IT
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Один из первых и крупнейших в интернете сервисов по обмену файлами RapidShare прекратит работу.
REUTERS
До конца марта все учетные записи пользователей и все данные будут удалены, говорится в сообщении на главной странице файлообменника, передает Би-би-си.
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Сервис RapidShare был основан в Швейцарии в 2002 году. На пике популярности файлообменником пользовались сотни миллионов пользователей по всему миру.
Несколько лет назад сервис начал испытывать трудности в связи с многочисленными исками правообладателей по поводу нелегально размещенного пользователями контента.
В 2013 году было принято решение уволить 75% сотрудников, а посещаемость сайта в последние годы упала до 10 млн уникальных пользователей в месяц.
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