Microsoft завершит разработку Windows 10 в июне

Об этом сообщает техноблог Neowin со ссылкой на собственные источники, пишет Лента.ру.

Дату выхода финальной версии Windows 10 в компании пока не называют, однако заявляют, что она будет запущена в этом году. Однако Microsoft в январе выпустила вторую предварительную версию системы для пользователей, участвующих в программе тестирования, а в феврале планирует выпустить тестовую версию для мобильных устройств.

По данным Neowin, компания намерена завершить разработку Windows 10 в июне и предоставить ее производителям устройств. Этот шаг будет логичным для компании, поскольку таким образом производители смогут успеть выпустить устройства на базе Windows 10 перед новым учебным годом.

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В Microsoft отказались прокомментировать планируемые даты выхода платформы. Однако ожидается, что компания расскажет больше о своих планах на Windows 10 на конференции Build в апреле этого года.