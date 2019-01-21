Подсознательные склонности влияют на то, как люди видят реальность

Культурные и физиологические особенности могут повлиять на то, как люди воспринимают свет и тени.

Как учит старая поговорка, красота в глазах смотрящего. Но хотя мы можем учесть это, другие все равно будут видеть иначе те же объекты, которые мы наблюдаем. И не многие знают, что факторы за пределами человеческого сознательного контроля могут влиять на то, как мы воспринимаем базовые характеристики этих объектов.

Мы можем долго спорить над тем, что прекрасно, а что безобразно. Но кого-угодно удивил бы тот факт, что одни люди видят, к примеру, перед собой сферу, а другие, глядя на один и тот же предмет, скажут, что это куб. Об этом на страницах Newsweek пишет исследователь Бангорского университета Беверли Пиккард-Джонс.

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Процесс визуального восприятия – это сценарий «наиболее вероятного предположения». Когда мы смотрим на что-то, мозг использует визуальные подсказки – сенсорные сигналы, которые содержат информацию, чтобы выяснить, что же на самом деле перед нами. Это означает, что наше восприятие мира – не просто отображение сенсорной информации, а ее интерпретация. На ряду с цветом и движением, восприятие глубины тоже важно для того, чтобы помочь распознать вещи. Глубина помогает осознать, какой формы объект и как он расположен относительно наблюдателя. Это необходимо для передвижения в среде и взаимодействия с различными предметами.

«Представьте попытку поднять что-то без знаний о форме предмета. Или как перейти дорогу, если нельзя точно понять расстояние до машин вокруг», - пишет автор.

В восприятии глубины люди и животные полагаются на ряд процессов в мозге и визуальные подсказки. Одна из этих подсказок – информация о тени. Люди могут понять глубину просто интерпретируя закономерности между светлым и темным на поверхности объекта. Дополнительная информация не понадобится. Для понимания глубины на основе закономерности тени нужно также знать или допускать, где расположен источник света, который освещает объект. По умолчанию, если источник неочевиден, люди считают, что свет падает на тело сверху. Если более светлый оттенок будет в верхней части изображения, предмет будет казаться выпуклым и наоборот. Потому что мозг воспринимает изображение, исходя из подсознательного предположения, что свет над тем, что он видит.

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Такое подсознательное «знание» не должно удивлять. Ведь человечество эволюционировало в среде с источником света над головой – Солнцем. Менее интуитивным открытием, которое сделали ученые, оказалось подсознательное восприятие источника света с верхнего левого угла. Как оказалось, если закономерность тени воспроизведена так, будто объект освещен с этой позиции, участники экспериментов в лаборатории в разы быстрее говорили, что он выпуклый. Это также подтвердили замеры электрической активности в мозге. Однако, как и в случае восприятия света сверху по умолчанию, такая трактовка тоже родом из подсознания. Но на самом деле не всем людям присущ такой механизм. К примеру, люди, которые пишут справа налево, например на арабском языке или иврите, иногда проявляют склонность лучше распознавать объекты так, будто свет условно поступает из правого верхнего угла. Интересно и то, что люди, которые пережили инсульт в правом полушарии мозга, тоже обычно демонстрируют правостороннюю склонность восприятия света.

Это может указывать на то, что правая теменная зона, которая отвечает за восприятие физической среды и интеграцию информации органов чувств, также ответственная за левостороннее визуальное внимание. И если происходит нарушение нормального функционирования этой зоны, позиция внимания меняется на правостороннюю.