Дуров еще в прошлом году зарегистрировал новую компанию Telegram Systems LLP – СМИ

Ранее сеть взбудоражила новость о том, что Павел Дуров якобы закрывает мессенджер Telegram.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров еще в мае прошлого года зарегистрировал компанию Telegram Systems LLP.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Напоминается, что прежняя компания Дурова - Telegram Messenger LLP, недавно была ликвидирована.

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«Павел Дуров зарегистрировал новую компанию, Telegram Systems LLP, ещё в мае 2018. Прежнюю компанию, Telegram Messenger LLP, он решил ликвидировать перед Новым годом. Именно её деятельность запрещена Роскомнадзором», - говорится в сообщении.

Ранее сеть взбудоражила новость о том, что Павел Дуров якобы закрывает Telegram. Впрочем, судьба самого мессенджера пока остается неопределенной. Закрывается компания Дурова - Telegram Messenger LLP.

Согласно данным официального ресурса юридических лиц Великобритании, документы о ликвидации предприятия были подписаны еще 18 декабря.

Эксперты склоняются к мысли, что Telegram Messenger LLP закрывается исключительно в рамках реструктуризации бизнеса Павла Дурова. А значит, ее ликвидация никак не повлияет ни на сам бизнес, ни на пользователей мессенджера.

Напомним, Telegram Messenger LLP была учреждена в феврале 2014 года двумя другими компаниями, Telegraph Inc. и Dogged Labs Ltd. Обе материнские компании владеют равными долями бизнеса, и обе продолжают функционировать. Самому Павлу Дурову принадлежит доля в размере более 75% бизнеса, что, по сути, делает его единственным и полноправным хозяином. И каких-либо причин избавляться от мессенджера у него нет.

Отметим, на данный момент в Telegram зарегистрировано более 200 млн пользователей со всего мира. Мессенджер остается одним из самых надежных и безопасных.