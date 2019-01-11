Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

На данный момент в Telegram зарегистрировано более 200 млн пользователей со всего мира.

Сеть взбудоражила новость о том, что Павел Дуров закрывает Telegram. Впрочем, судьба самого мессенджера пока остается неопределенной. Закрывается компания Telegram Messenger LLP, владельцем которой является Дуров.

Согласно данным официального ресурса юридических лиц Великобритании, документы о ликвидации предприятия были подписаны еще 18 декабря, но широкой публике об этом стало известно лишь сейчас, передает iGate.

В своем заявлении Дуров просит прекратить регистрацию Telegram Messenger LLP и исключить компанию из реестра юридических лиц Великобритании.

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Эксперты склоняются к мысли, что Telegram Messenger LLP закрывается исключительно в рамках реструктуризации бизнеса Павла Дурова. А значит, ее ликвидация никак не повлияет ни на сам бизнес, ни на пользователей мессенджера.

Напомним, Telegram Messenger LLP была учреждена в феврале 2014 года двумя другими компаниями, Telegraph Inc. и Dogged Labs Ltd. Обе материнские компании владеют равными долями бизнеса, и обе продолжают функционировать.

Самому Павлу Дурову принадлежит доля в размере более 75% бизнеса, что, по сути, делает его единственным и полноправным хозяином. И каких-либо причин избавляться от мессенджера у него нет. Напротив, все последние годы Дуров активно поддерживает проект и вкладывается в него.

Отметим, на данный момент в Telegram зарегистрировано более 200 млн пользователей со всего мира. Мессенджер остается одним из самых надежных и безопасных.

Ранее мессенджер Telegram объявил о запуске механизма авторизации - Passport, который позволит идентифицировать пользователей по документам.