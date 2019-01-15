цей матеріал доступний українською

Стало известно, когда Microsoft откажется от обслуживания Windows 7

10:22, 15 января 2019
Наука и IT
690 0
Microsoft больше не будет предоставлять обновления безопасности \ Flickr

Читайте такжеОбновление Windows 10 удалило файлы с компьютеров пользователей

"Неудивительно, что пользователи ПК используют старую версию Windows. Независимо от того, отказываются ли они перейти на Windows 10 или их ИТ-отдел ленив, все еще довольно часто можно увидеть ПК под управлением Windows 7. Возможно, сейчас самое время двигаться дальше", - пишет The Next Web.

Windows 7 имела огромный успех для Microsoft. Несмотря на Windows 10, по данным аналитической службы Net Applications, в настоящее время Windows 7 все еще установлена на 42,8% ПК с Windows.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Microsoft#Windows