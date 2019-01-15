Стало известно, когда Microsoft откажется от обслуживания Windows 7

Это была одна из наиболее успешных операционок, созданных корпорацией.

Microsoft через год прекратит предоставлять обновления безопасности или бесплатную поддержку для Windows 7.

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"Неудивительно, что пользователи ПК используют старую версию Windows. Независимо от того, отказываются ли они перейти на Windows 10 или их ИТ-отдел ленив, все еще довольно часто можно увидеть ПК под управлением Windows 7. Возможно, сейчас самое время двигаться дальше", - пишет The Next Web.

Windows 7 имела огромный успех для Microsoft. Несмотря на Windows 10, по данным аналитической службы Net Applications, в настоящее время Windows 7 все еще установлена на 42,8% ПК с Windows.