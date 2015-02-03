В Великобритании открыли неопубликованный ранее текст Ньютона с изложением неизвестной теории

Записи в блокноте Ньютон вел в 1661-1665 годах во время обучения в Кембриджском университете сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Nature Plants.

Будущий ученый отмечал наблюдения, размышления и рассказы о различных опытах в области математики, физики и метафизики. Наследники Ньютона посчитали блокнот не заслуживающим публикации. В 1872 году его подарили Кембриджскому университету. Работающие с архивом ученые обнаружили (между записями по философии и «электрическому притяжению») полстранички текста с мыслями Ньютона о том, как вода идет от корней к листьям деревьев.

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Ньютон предположил, что свет выбивает частицы воды (поступающей из корней деревьев наверх) из наполненных ею пор в растениях. Современное объяснение опирается на капиллярный механизм вертикального движения жидкости и осмос.

Первый механизм предполагает, что в узких каналах благодаря явлению смачивания жидкость может подниматься наверх даже против действия силы тяжести. Осмос предполагает одностороннее проникновение молекул вещества через мембраны из среды с большей концентрацией этого вещества в среду с меньшей.

Научное объяснение вертикальное перемещение жидкости в растениях получило только спустя 200 лет. Несмотря на то, что Ньютон не описал всех деталей процесса, его соображения оказались пророческими. Хотя научная терминология британского физика отличается от современной, основной механизм движения воды Ньютон описал верно.

Ньютон известен прежде всего как автор трех законов механики, названных его именем, первооткрыватель закона всемирного тяготения и как создатель дифференциального и интегрального исчисления (одновременно с Готфридом Лейбницем).

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