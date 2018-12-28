Обнаружена самая редкая в мире птица (фото, видео)

Помимо необычного вида птицы, она также выделяется своим пением, по которому ее отличают от родственного ей вида — Merulaxis ater.

В Бразилии обнаружили одну из самых редких и вымирающих птиц на планете. Топаколо Штреземанна — птичка среднего размера с длинным хвостом с характерными щетинками на лбу.

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Ученые считают, что в мире осталось всего несколько таких существ. 12 и 14 декабря в Бразилии видели двух самок: это дало защитникам природы надежду на то, что вид еще можно спасти от полного вымирания, которое грозит ей из-за стремительно сокращающейся среды обитания в тропических лесах, передает Naked Science.

"Хоть мы и рады, что этот вид птичек сохраняет свою популяцию, его будущее до сих пор остается ненадежным. Для его сохранения необходимо проделать большую работу: найти людей, готовых помогать нам, и защитить дополнительную среду обитания птицы", — рассказывает Эми Апгрен из Американской организации по охране птиц.

A little haunting, this is the sound of perhaps the world's rarest bird, a female Stresemann's Bristlefront spotted last week in Brazil. We won't give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2jpic.twitter.com/sgzUFDIP2H — American Bird Conservancy (@ABCbirds) December 24, 2018

Ранее сотрудник Государственной естественной службы Норвегии обнаружил в горах останки птицы, которая жила 4200 лет назад.