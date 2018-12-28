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Обнаружена самая редкая в мире птица (фото, видео)

14:11, 28 декабря 2018
Наука и IT
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В мире осталось всего несколько таких существ / фото naked-science

В Бразилии обнаружили одну из самых редких и вымирающих птиц на планете. Топаколо Штреземанна — птичка среднего размера с длинным хвостом с характерными щетинками на лбу.

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Ученые считают, что в мире осталось всего несколько таких существ. 12 и 14 декабря в Бразилии видели двух самок: это дало защитникам природы надежду на то, что вид еще можно спасти от полного вымирания, которое грозит ей из-за стремительно сокращающейся среды обитания в тропических лесах, передает Naked Science

"Хоть мы и рады, что этот вид птичек сохраняет свою популяцию, его будущее до сих пор остается ненадежным. Для его сохранения необходимо проделать большую работу: найти людей, готовых помогать нам, и защитить дополнительную среду обитания птицы", — рассказывает Эми Апгрен из Американской организации по охране птиц.

Ранее сотрудник Государственной естественной службы Норвегии обнаружил в горах останки птицы, которая жила 4200 лет назад.

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Теги: #ученые#птица