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Лента в Instagram стала горизонтальной (видео)

18:42, 27 декабря 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Лента новостей у некоторых пользователей, получивших обновление, стала горизонтальной. 

Новый интерфейс соцсети показал в своем Twitter журналист Алекс Хит, которому обновление не пришлось по душе.

В коментариях под постом глава Instagram Адам Моссери написал, что появление горизонтальной ленты предназначалось для тестировщиков и не является официальным обновлением, однако его получили и те, кто не соглашался на тестирование.

В ближайшее время такие пользователи получат "откат" до предыдущей версии программы, сообщил Моссери.

Как сообщал УНИАН, недавно в Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями.

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Теги: #Инстаграм