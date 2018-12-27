Лента в Instagram стала горизонтальной (видео)

Пока горизонтальная лента работает в режиме теста.

Социальная сеть Instagram запускает самое масштабное обновление интерфейса за всё время своего существования.

Лента новостей у некоторых пользователей, получивших обновление, стала горизонтальной.

Новый интерфейс соцсети показал в своем Twitter журналист Алекс Хит, которому обновление не пришлось по душе.

I have the new Instagram horizontal scroll interface. I’m sure this will not be met with any backlash WHATSOEVER. But seems maybe intended to reduce mindless vertical scrolling? cc @mosseri comments at the end 😭 pic.twitter.com/fwmtbfjFaf — Alex Heath (@alexeheath) December 27, 2018

В коментариях под постом глава Instagram Адам Моссери написал, что появление горизонтальной ленты предназначалось для тестировщиков и не является официальным обновлением, однако его получили и те, кто не соглашался на тестирование.

В ближайшее время такие пользователи получат "откат" до предыдущей версии программы, сообщил Моссери.

Как сообщал УНИАН, недавно в Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями.