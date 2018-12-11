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В Instagram появились голосовые сообщения

05:33, 11 декабря 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом говорится в сообщении компании на странице в Twitter.

"Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct", - сказано в сообщении.

Чтобы отправить голосовое сообщение, нужно нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее.

Максимальная длина голосового сообщения составляет одну минуту. Исчезать из истории переписки, как "сторис", эти сообщения не будут. 

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram начнет удалять лайки, комментарии и подписчиков, которые появились в результате использования сторонних приложений.

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Теги: #соцсеть#Инстаграм