В Instagram появились голосовые сообщения

Максимальная длина голосового сообщения составляет одну минуту.

В социальной сети Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями.

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Об этом говорится в сообщении компании на странице в Twitter.

"Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct", - сказано в сообщении.

Чтобы отправить голосовое сообщение, нужно нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее.

Максимальная длина голосового сообщения составляет одну минуту. Исчезать из истории переписки, как "сторис", эти сообщения не будут.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) December 10, 2018

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram начнет удалять лайки, комментарии и подписчиков, которые появились в результате использования сторонних приложений.