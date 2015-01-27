Российские эксперты усомнились в возможностях своей страны освоить Луну

Об этом сообщают РИА Новости.

В материалах ВПК, отмечается, что в программе по освоению Луны не обозначены конкретные цели, а также «отсутствуют предложения по транспортной системе, не прописано использование лунных ресурсов, нет фокусировки на создание лунной базы как основной интегрирующей задачи».

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В комиссии также подчеркнули, что для российской космической отрасли не разработан единый план развития в условиях тяжелой финансовой ситуации. «Распыление сил на несколько пилотируемых проектов — таких, как перспективная орбитальная инфраструктура, лунные экспедиции, окололунная станция, — выглядит необоснованно с учетом их стоимости», — считают эксперты.

Если Россия все же намерена начать реализацию лунной программы, то ей следует позаботиться о месте для разворачивания собственной станции на спутнике Земли, говорится в материалах ВПК. «Если всерьез нацеливаться на Луну, следует еще на "допилотном" этапе программы "застолбить" место в полярной области Луны, где соблюдаются все соответствующие условия, создав минимальную инфраструктуру (взлетно-посадочная площадка со средствами навигации и связи)», — отметили эксперты.