Названа дата следующей после аварии "Союза" отправки экипажа на МКС

Попытка отправить космонавтов на МКС ранее в этом месяце закончилась аварией.

Следующая пилотируемая экспедиция может отправиться к Международной космической станции (МКС) 3 декабря.

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Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передают российские СМИ. На «Союзе МС-11» на станцию отправятся россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Возвращение на Землю экипажа, работающего сейчас на МКС, планируется 20 декабря.

«Сейчас промышленность делает значительные усилия для того, чтобы сдвинуть запуск корабля на третье число, и посадка ожидается где-то в районе 20 декабря», - сказал представитель «Роскосмоса».

Как сообщал УНИАН, 11 октября «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-10» с российским космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом. Ракета успешно ушла со старта, но спустя несколько минут произошла нештатная ситуация. В РФ назвали причиной аварии нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.