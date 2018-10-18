Лиссабонское судно и обломки корабля Кука могут сделать этот год историческим для мировой археологии

За длительную историю мореходства затонуло бесчисленное множество судов, но археологам редко удается найти под водой что-то имеющее историческую ценность.

Португальское торговое судно XVI века и легендарный Индевор первооткрывателя Джеймса Кука, найденные в морской пучине, открывают неизвестные страницы истории.

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Об этом говорится в материале журнала "Новое время". В материале сообщается, что в сентябре этого года португальские археологи обнаружили в окрестностях Лиссабона затонувшее 400 лет назад торговое судно. "С точки зрения историков, это открытие десятилетия, - не скрывает своего восхищения глава археологической экспедиции Жорже Фрейре.- А для Португалии это наиважнейшее открытие в истории".

По словам Фрейре, найденные на дне моря объекты, как и останки самого корабля, чрезвычайно хорошо сохранились. Предварительный анализ и датировка возможны даже без поднятия артефактов на поверхность, однако название корабля пока установить не удалось. Все указывает на то, что судно затонуло в период между 1575 и 1625 годами, считает Фрейре.

Известие о громкой находке облетело ведущие мировые СМИ и широко обсуждалось в научных кругах даже несмотря на то, что речь идет о пока безымянном и, по всей вероятности, непримечательном торговом судне. За длительную историю мореходства ко дну отправилось бесчисленное множество судов, но археологам редко удается найти под водой что-то имеющее историческую ценность. Отсюда энтузиазм научного мира относительно любой находки такого рода.

В материале отмечается что 2018-й может войти в историю благодаря сразу двум открытиям. Ведь помимо португальского корабля в нынешнем году ученые смогли совершить еще одно открытие. Группа американских археологов, вероятно, обнаружила обломки легендарного корабля Индевор, на котором плавал первооткрыватель Джеймс Кук.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 18 октября 2018 года.