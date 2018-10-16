Без перьев, но с маленькими передними лапами: ученые показали, как на самом деле выглядели тираннозавры

Ученые в подробностях воссоздали скелет тираннозавра и «навесили» на него мышечные ткани.

Тираннозавры (T Rex) ходили, пригнувшись к земле, кожу имели чешуйчатую, лишенную перьев, обладали непропорционально маленькими передними конечностями.

Так теперь выглядят эти гигантские ящеры, сообщает Sciencealert.

Новейшие представления о внешности кошмарных обитателей «парка юрского периода» недавно воплотил палеохудожник Аджи Палмер (RJ Palmer) из Сан-Франциско. Его реконструкция экспонируется ныне в Мехико — в Музее естествознания и науки (Mexico Museum of Natural History and Science).

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Вместе с коллегами и консультантами автор композиции изучил результаты более 20 исследований, которые палеонтологи и биологи провели в последнее время. Они помогли в подробностях воссоздать скелет тираннозавра и «навесить» на него мышечные ткани.

Еще недавно палеонтологи полагали, что тираннозавры были покрыты перьями или хотя бы пухом. Как цыплята. И ходили, выпрямившись во весь свой рост.