The Atlantic: Бизнес начал гонку за Луну, которой не видели со времен программы «Аполлон»

На следующий год запланировано столько высадок на спутнике, сколько земляне не видели со времен космического соревнования между США и СССР.

На протяжении многих лет космические запуски были работой правительств. Только национальные агентства имели достаточно денег, нужные технологии и политическую волю отправлять людей на орбиту Земли или запускать станции для исследования других планет.

На протяжении последних нескольких лет все начало меняться, поскольку частные компании вышли на сцену с собственными ракетными технологиями. Сегодня космические «Шаттлы» больше не летают, зато ракеты Falcon 9 компании SpaceX осуществляют рейсы каждые несколько недель, доставляя на орбиту спутники. Мало кто мог представить такое будущее еще несколько десятилетий назад, но теперь это уже норма, рутина.

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Однако теперь, как пишет The Atlantic, аналогичный сдвиг начинается в другом космическом сегменте, а именно в бизнесе на Луне.

Много компаний кинули глазом на естественный спутник Земли и строят планы по отправке своих аппаратов на его поверхность. Они завершили разработки машин и подписали контракты о запусках, а также установили довольно короткие крайние сроки. Только три страны: США, СССР и Китай, - осуществили мягкую посадку на Луне за всю историю. И все эти миссии проводились государственными агентствами. Были и другие страны, которые запускали свои аппараты на спутник, но все они разбились. Ни одна частная компания до этого времени не отправляла космический аппарат на Луну. Но если несколько ключевых игроков достигнут успеха в этом направлении в следующем десятилетии, лунная поверхность скоро будет усеяна земными бизнесменами.

В прошлом году американская компания Astrobotic объявила о намерении отправить луноход на борту ракеты United Launch Alliance в 2019 году. Как раз на 50-ю годовщину первой высадки на Луне. В июле этого года израильская организация SpaceIL заявила, что в декабре 2019-м ее аппарат отправится в космос на борту ракеты Falcon 9, а в феврале он высадится на поверхность Луны. Также в июле компания Джеффа Безоса Blue Origin поставила цель осуществить высадку в 2023 году. А на этой неделе японская фирма Ispace объявила о подписании контракта со SpaceX о миссии на Луну. Первая из них в 2020 году отправит зонд на орбиту спутника, а вторая в 2021-м попытается посадить корабль с несколькими марсоходами на борту, которые начнут исследовать поверхность.

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Для всех этих компаний планы относительно Луны – это не какие-то националистические мечты вроде тех, которые господствовали во времена программы «Аполлон». Это рынок. Вместо всовывания флагов в реголит они стремятся привлечь клиентов: как правительственных, так и из частного сектора, - которые будут платить деньги за доставку оборудования на Луну или за добычу минералов. Они хотят помочь превратить лед на Луне в пригодные для использования ресурсы, такие как топливо для дальних космических миссий. И они хотят, чтобы эта их работа приносила доход, так же как и ракетные запуски приносят деньги SpaceX.

Стоит помнить, конечно, что крайние сроки в бизнесе космических полетов всегда были субъектом для изменений. И коммерческая промышленность для Луны тоже недавно сделала шаг назад. В 2007 году Google профинансировал соревнования среди частных компаний, которые должны были разработать, запустить и приземлить аппарат на Луне. Однако, в январе соревнование было закрыто, а приз в 20 миллионов долларов остался ничьим. Поскольку стало очевидно, что никто из финалистов не может выдержать конечный срок и запустить свой аппарат до весны 2018 года. Провал соревнования, казалось бы, показал, что частный бизнес на спутнике Земли - пока нереалистичная вещь. Однако, конкурс вывел на передний план некоторые компании, в частности SpaceIL и Ispace, которые продолжают работу дальше.

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«Это то, над чем стоит задуматься тем, кто хочет открыть двери и закрепить свое присутствие. Мы не можем просто быть стартапом мечтателей, которые увлечены идеей отправиться на Луну. Нам нужен надежный бизнес», - сказал представитель ISpace Аарон Соренсон.

Огромные амбиции большого количества компаний хорошо подпитывают ежедневные мечты о будущем освоении Луны. В мире не было столь плотного графика миссий на естественный спутник Земли с 60-70-х годов. Сценарий особо вдохновляет, если обратить внимание на последние научные исследования, в том числе на подтверждение существования льда на полюсах Луны. Будущие астронавты могут использовать его для поддержки работы системы обеспечения жизни на лунных станциях или превратить его в топливо для кораблей, предназначенных для полетов на другие планеты Солнечной системы.

Все это, конечно, очень отдаленные амбиции. А цель на сегодня – это аккуратно посадить аппарат на поверхность Луны и не разбить его на миллионы кусочков. Впрочем, есть просьба ко всем компаниям, которые будут пытаться выполнить это задание: не сотрите, пожалуйста, следы Нила Армстронга.