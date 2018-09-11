NASA показало, как мощный шторм приближается к побережью США (фото, видео)

Агенство продемонстрировало снимки из космоса.

NASA представило фото шторма четвертой категории "Флоренс", который надвигается на восточное побережье США.

Снимки опубликованы на сайте NASA. Шторм движется через весь Атлантический океан.

Шторм "Флоренс" обещает быть самым мощным за последние три десятилетия. Ожидается, что он достигнет восточного побережья США в четверг, а до этого пройдет между Бермудскими и Багамскими островами.

Ураган будет усиливаться, приближаясь к США. Основной удар примут на себя Южная и Северная Каролина. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 195 км/час, а высота волн - 3-4 метра. Кроме того, шторм может вызвать наводнения.