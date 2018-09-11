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NASA показало, как мощный шторм приближается к побережью США (фото, видео)

07:09, 11 сентября 2018
Наука и IT
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Шторм "Флоренс" обещает быть самым мощным за 30 лет \ NASA

Снимки опубликованы на сайте NASA. Шторм движется через весь Атлантический океан. 

Шторм движется через весь Атлантический океан \ NASA

Шторм "Флоренс" обещает быть самым мощным за последние три десятилетия. Ожидается, что он достигнет восточного побережья США в четверг, а до этого пройдет между Бермудскими и Багамскими островами.

Ожидается, что он достигнет восточного побережья США в четверг \ NASA

Ураган будет усиливаться, приближаясь к США. Основной удар примут на себя Южная и Северная Каролина. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 195 км/час, а высота волн - 3-4 метра. Кроме того, шторм может вызвать наводнения.

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Теги: #шторм#NASA#снимки с МКС