NASA показало, как мощный шторм приближается к побережью США (фото, видео)
07:09, 11 сентября 2018Наука и IT
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Агенство продемонстрировало снимки из космоса.
Шторм "Флоренс" обещает быть самым мощным за 30 лет \ NASA
NASA представило фото шторма четвертой категории "Флоренс", который надвигается на восточное побережье США.
Снимки опубликованы на сайте NASA. Шторм движется через весь Атлантический океан.
Шторм движется через весь Атлантический океан \ NASA
Шторм "Флоренс" обещает быть самым мощным за последние три десятилетия. Ожидается, что он достигнет восточного побережья США в четверг, а до этого пройдет между Бермудскими и Багамскими островами.
Ожидается, что он достигнет восточного побережья США в четверг \ NASA
Ураган будет усиливаться, приближаясь к США. Основной удар примут на себя Южная и Северная Каролина. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 195 км/час, а высота волн - 3-4 метра. Кроме того, шторм может вызвать наводнения.
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