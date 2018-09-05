Uber собирается блокировать пользователей за низкие баллы от водителей

Обновление политики сервиса скоро почувствуют на себе пользователи в Австралии и Новой Зеландии.

Пользователи Uber, которые получили низкие баллы от водителей, скоро начнут терять доступ к сервису. Так компания хочет заставить их пересмотреть свое поведение.

Как сообщает Newsweek, обновленные правила начнут действовать с 19 сентября и первыми их действие ощутят пассажиры в Австралии и Новой Зеландии. Если водители дают плохие оценки пассажиру и его общий балл падает ниже четырех, о пользовании Uber можно будет забыть на полгода.

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При этом, блокировка не будет происходить мгновенно. Сначала плохой пассажир получит ряд предупреждений, а также советов, как можно улучшить свой рейтинг.

Региональный генеральный менеджер Uber в Новой Зеландии и Австралии Сьюзан Андерсон сказала, что компания пока не собирается сообщать пользователям, почему они получили плохие рейтинги от водителей. Но в обновленных правилах, опубликованных на сайте сообщества, четко указан ряд причин, из-за которых количество звездочек может сократиться. Среди таких Uber называет физический контакт с водителем, причинение вреда автомобилю, мат и зловещие жесты.

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«Все начинают с 5 звездами. Чтобы опустить эту цифру до 4, нужно много раз получить оценку в одну звезду и жалобы от ряда водителей», - сказала Андерсон.

9 из 10 австралийских пассажиров Uber имеют оценку 4,5 или чуть выше. Однако, в компании считают, что улучшать взаимоуважение все равно нужно.