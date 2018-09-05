цей матеріал доступний українською

Волшебник нашего времени: художник из Голландии создает скульптуры, которые двигаются от силы ветра (видео)

12:19, 05 сентября 2018
Наука и IT
708 0

Устройство, получившее название Uminami, состоит из скотча, веревок и палок.

Читайте такжеЭлектронный помощник: в Германии представили домашнего робота (видео)

Механизм передвигается пляжем от силы ветра и напоминает огромную гусеницу.

Свои кинетические скульптуры Тео Янсен создает уже почти 30 лет.

Изготавливает их из пластиковых трубочек, бутылок, полиэтилена, брусков дерева и скотча.

Эти механизмы пока не имеют практического применения, но являются гениальными произведениями искусства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наука#искусство#изобретение