Волшебник нашего времени: художник из Голландии создает скульптуры, которые двигаются от силы ветра (видео)

Художник из Голландии Тео Янсен на протяжении многих лет создает сложные кинетические скульптуры.

Недавно скульптор представил своего нового «пляжного зверя». Устройство, получившее название Uminami, состоит из скотча, веревок и палок. Читайте такжеЭлектронный помощник: в Германии представили домашнего робота (видео) Механизм передвигается пляжем от силы ветра и напоминает огромную гусеницу. Свои кинетические скульптуры Тео Янсен создает уже почти 30 лет. Изготавливает их из пластиковых трубочек, бутылок, полиэтилена, брусков дерева и скотча. Эти механизмы пока не имеют практического применения, но являются гениальными произведениями искусства.

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