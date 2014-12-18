28 месяцев пребывания Curiosity на Марсе показали в двухминутном видеоролике

Газета New York Times смонтировала и выложила в общий доступ видеоролик по итогам 28-месячного пребывания марсохода Curiosity на Красной планете. Ролик доступен на сайте издания, передает Lenta.ru.

Ролик длительностью 2 минуты 26 секунд показывает вид с одной из камер марсохода за все время, которое он провел на Марсе. Монохромное видео выложено в разрешении 700 на 546 точек, объем файла 116 мегабайт.

Также на сайте, посвященном работе марсохода, выложены цветные и монохромные изображения окружающих ландшафтов и реконструкция внешнего вида озера, которое могло заполнять кратер несколько миллиардов лет назад.

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Curiosity прибыл на Марс 6 августа 2012 года, и достиг главной цели своей миссии — горы Эолида в центре кратера Гейл — в сентябре 2014 года. Основными задачами Curiosity является проведение детальных геологических и геохимических исследований, изучение атмосферы и климата планеты, поиск воды или следов ее присутствия. Аппарат способен преодолевать препятствия высотой до 75 сантиметров и делать полный разворот на месте. Этот проект обошелся НАСА в 2,5 миллиарда долларов.